В группе учатся 15 человек.Известна масса каждого человека из группы.Верно ли,что масса самого тяжелого из них превышает массу самого легкого более чем в 2 раза.
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В группе учатся 15 человек.Известна масса каждого человека из группы.Верно ли,что масса самого тяжелого из них превышает массу самого легкого более чем в 2 раза.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну извини мой друг но я не понимаю тибя
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