Пожайлуста помогите срочно нужно написать сочинение на тему как я попал на необитаемый остров
Литература
Пожайлуста помогите срочно нужно написать сочинение на тему как я попал на необитаемый остров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Попал я однажды на осторов, красивый, окруженный пальмами, синим океаном, но на необитаемый. Сначала я испугался, но потом решил взять себя в руки. Сначала осмотрелся вокруг. Повсюду были различные экзотические растения и животные. Был слышен шум океана, кричание чаек. Затем я начал искать чем бы мне подкрепиться. Начал искать фрукты. Они были разных цветов, формы, но от каждого исходил потрясающий аромат. Я еле-еле залез на пальму и сорвал пару кокосов, затем маленьким булыжником разбил его. Также собрал немго фруктов, котрые на мой взгляд казались более ли менее съедобными и безопасными. Ближе к вечеру начал готовится ко сну. От различных растений, кустов и деревьев собрал ветки и листья, которые затем уожил поплотнее и сделал что - то наподобе матраца. Собрал ветки, хворост и с помощью кремня и палочки, зажег огонь. Я сильно устал за день и под тихий шум волн, я быстро уснул.
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