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Математика
Составьте задачу пожайлуста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Три ручки стоят 750 сум.(не понятно что это) сколько стоят 2 ручки?
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