Что препятствовало полному распаду Руси?
История
Что препятствовало полному распаду Руси?
Ответ(ы):
Гость:
Полному распаду Руси препятствовала церковь. Она выступала за объединение земель, при этом являясь основной идеологией государства (т.е. к церкви прислушивались даже чаще, чем к представителям власти). Позже, церковь сыграет большую роль в объединении русских земель. Во время "раздробленности" она поддерживала дух людей и целостность русского народа. Надеюсь, что помогла.
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