Что препятствовало полному распаду Руси?

Гость: Гость:

Полному распаду Руси препятствовала церковь. Она выступала за объединение земель, при этом являясь основной идеологией государства (т.е. к церкви прислушивались даже чаще, чем к представителям власти). Позже, церковь сыграет большую роль в объединении русских земель. Во время "раздробленности" она поддерживала дух людей и целостность русского народа. Надеюсь, что помогла.