Вставь пропущенные числа 18+...=30-...
Математика
Вставь пропущенные числа 18+...=30-...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18+12=30 вроде бы как
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