C++ Создать в редакторе текстовый файл с записями следующего вида: Иванов Петр Сергеевич 1975 Сидоров Николай Андреевич 1981 Воробьянинов Ипполит Матвеевич 1978 …. Прочитать данные из этого файла и записать в другой т...
Информатика
C++ Создать в редакторе текстовый файл с записями следующего вида: Иванов Петр Сергеевич 1975 Сидоров Николай Андреевич 1981 Воробьянинов Ипполит Матвеевич 1978 …. Прочитать данные из этого файла и записать в другой только те строки, которые относятся к родившимся позднее 1980 года.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот на C++ (GNU GCC) #include <iostream> #include <fstream> using namespace std; int main() { setlocale(LC_ALL, "rus"); ifstream f; f.open("names.txt"); char sn[50], nn[50], ln[50]; int year; if(!f.is_open()) { cerr <<"Не могу открыть файл!"; return 1; } while(!f.eof()) { f >>sn >>nn >>ln >>year; if(year>1980) cout <<sn <<" " <<nn <<" " <<ln <<" " <<year <<endl; } f.close(); return 0; }
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