C++ Создать в редакторе текстовый файл с записями следующего вида: Иванов Петр Сергеевич 1975 Сидоров Николай Андреевич 1981 Воробьянинов Ипполит Матвеевич 1978 …. Прочитать данные из этого файла и записать в другой т...

Информатика

C++ Создать в редакторе текстовый файл с записями следующего вида: Иванов Петр Сергеевич 1975 Сидоров Николай Андреевич 1981 Воробьянинов Ипполит Матвеевич 1978 …. Прочитать данные из этого файла и записать в другой только те строки, которые относятся к родившимся позднее 1980 года.

Автор: Гость