Скласти три розповідні речення про прихідвесни
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Скласти три розповідні речення про прихідвесни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Небо сяя яскравою блакиттю. 2. Перелітні птахи повертаються з далеких країв. 3. Розцвітаюсь квіти у садах, на клумбах, в степу та в лісі.
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