Одна открытка, 2 одинаковых конверта и 3 одинаковых марок стоят 38р. 3 такие открытки, 2 таких конверта и 1 такая же марка стоят 22р. Сколько стоит набор из открытки, конверта и марки?
Математика
Одна открытка, 2 одинаковых конверта и 3 одинаковых марок стоят 38р. 3 такие открытки, 2 таких конверта и 1 такая же марка стоят 22р. Сколько стоит набор из открытки, конверта и марки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X - стоимость открытки y - стоимость конверта z - стоимость марки x+2y+3z=38 3x+2y+z=22 x+y+z=? x+2y+3z=38 + 3x+2y+z=22 ========= 4x+4y+4z=60 x+y+z=15 Ответ: 15р
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