Одна открытка, 2 одинаковых конверта и 3 одинаковых марок стоят 38р. 3 такие открытки, 2 таких конверта и 1 такая же марка стоят 22р. Сколько стоит набор из открытки, конверта и марки?

Математика

Одна открытка, 2 одинаковых конверта и 3 одинаковых марок стоят 38р. 3 такие открытки, 2 таких конверта и 1 такая же марка стоят 22р. Сколько стоит набор из открытки, конверта и марки?

Автор: Гость