Сезонный маятник, что это?

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Большинство исследователей выделяют следующие основные виды миграции людей: маятниковую, эпизодическую,сезонную и безвозвратную. Маятниковыемиграции — это ежедневные (еженедельные) поездки людей от мест жительства до мест работы и обратно, в которых участвует значительная часть городских и сельских жителей. Значимостьмаятниковых миграций людей в последние десятилетия существенно возросла. Так, в ряде стран масштабы ежедневныхмаятниковых миграций нередко соответствуют объему ежегодных безвозвратных переселений и даже превышают их.