Сезонный маятник, что это?

Обществознание
Сезонный маятник, что это?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большинство исследователей выделяют следующие основные виды миграции людей: маятниковую, эпизодическую,сезонную и безвозвратную. Маятниковыемиграции — это ежедневные (еженедельные) поездки людей от мест жительства до мест работы и обратно, в которых участвует значительная часть городских и сельских жителей. Значимостьмаятниковых миграций людей в последние десятилетия существенно возросла. Так, в ряде стран масштабы ежедневныхмаятниковых миграций нередко соответствуют объему ежегодных безвозвратных переселений и даже превышают их. 
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