Определите форму государственного устройства России в указанные периоды: До ок??ября 1905 -- октябрь 1905-март 1917 гг.--март-октябрь 1917г. -- после октября 1917г.
История
Определите форму государственного устройства России в указанные периоды: До ок??ября 1905 -- октябрь 1905-март 1917 гг.--март-октябрь 1917г. -- после октября 1917г.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)- 1905 год Революции кровавое воскресенье, Вооруженные восстание , реформы Столыпина, Первая мирова война 2)-1917-1921)Подписание бретского мира, Гражданская война, переход к НЭПУ
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