Цветет этот чудесный цветок около двух месяцев. найди в этом предложении подлежащее и сказуемое.
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Цветет этот чудесный цветок около двух месяцев. найди в этом предложении подлежащее и сказуемое.
Ответ(ы) на вопрос:
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Цветок - подл. Цветет - сказуемое.
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