Сколько пакетов получиться если 3 кг конфет разложить в пакеты по 1/5 кг по 1/4 кг по 1/8 кг Помоооггииитттттеее
Математика
Сколько пакетов получиться если 3 кг конфет разложить в пакеты по 1/5 кг по 1/4 кг по 1/8 кг Помоооггииитттттеее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/5кг=1:5=0,2 кг 3:0,2=15 пакетов1/4кг=1:4=0,25кг 3:0,25=12 пакетов1/8кг=1:8=0,125кг 3:0,125=24 пакета
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