Сколько пакетов получиться если 3 кг конфет разложить в пакеты по 1/5 кг по 1/4 кг по 1/8 кг Помоооггииитттттеее

Математика

Сколько пакетов получиться если 3 кг конфет разложить в пакеты по 1/5 кг по 1/4 кг по 1/8 кг Помоооггииитттттеее

Автор: Гость