Что вы понимаете под кризисом феодально- крепостнической системы?

История
Что вы понимаете под кризисом феодально- крепостнической системы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Кризис феодально-крепостнической системы представляет собой восстание интеллигенции и народных масс. Направлено против феодалов и их мер принуждения, в дальнейшем уничтожение феодалов и раздача земли крестьянам.
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