Что вы понимаете под кризисом феодально- крепостнической системы?
История
Что вы понимаете под кризисом феодально- крепостнической системы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кризис феодально-крепостнической системы представляет собой восстание интеллигенции и народных масс. Направлено против феодалов и их мер принуждения, в дальнейшем уничтожение феодалов и раздача земли крестьянам.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Объедини в группы слова, в которых есть одна и та же орфограмма в корне. Запиши каж??ую группу на отдельной строчке. гибкий, устный, поздний, рыб...
Химия
Математика
Сколько пакетов получиться если 3 кг конфет разложить в пакеты по 1/5 кг по 1/4 кг по 1/8 кг Помоооггииитттттеее