В букете 21 красная роза а белых на 6 больше сколько всего роз в букете
Математика
В букете 21 красная роза а белых на 6 больше сколько всего роз в букете
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
................. 48................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Математика
Сколько пакетов получиться если 3 кг конфет разложить в пакеты по 1/5 кг по 1/4 кг по 1/8 кг Помоооггииитттттеее
Математика
Длина реки Жайык, протекающей по территории Казахстана, равна 1081,8 км, что составляет 0,45 всей её длинны. Какова длина реки Жайык?