В букете 21 красная роза а белых на 6 больше сколько всего роз в букете

Математика
В букете 21 красная роза а белых на 6 больше сколько всего роз в букете
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