Языком узоров старинный дом рассказывал о том,- вставить (какие-то )слова
Окружающий мир
Языком узоров старинный дом рассказывал о том,- вставить (какие-то )слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О том какое наследие он сохраняет. Славянские языческие мотивы: русалки-берегини, солнечные (солярные) круглые розетки, фигурка коня или утицы на коньке крыши делались в качестве оберегов, предохраняющих дом от напастей и пожара.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Тепло солнца доходит до Земли за 8мин 18сек и проходит 1а.б.(незнаю что это). Если,от Солнца до Урана 2 870 400 000км., за сколько времени тепло Со...
Математика
За 10 мин. газонокосилка убрала траву на площади 35м2. какую площадь газонокосилка с??ожет обработать за 25 минут?