Языком узоров старинный дом рассказывал о том,- вставить (какие-то )слова

Гость: Гость:

О том какое наследие он сохраняет. Славянские языческие мотивы: русалки-берегини, солнечные (солярные) круглые розетки, фигурка коня или утицы на коньке крыши делались в качестве оберегов, предохраняющих дом от напастей и пожара.