В сосуд содержащий 0,5 кг воды при температуре 40 градусов бросили кусок льда при те??пературе 0 градусов.После того как лед растаял , в сосуде установилась температура 20 градусов.Какова масса куска льда?

Физика

В сосуд содержащий 0,5 кг воды при температуре 40 градусов бросили кусок льда при те??пературе 0 градусов.После того как лед растаял , в сосуде установилась температура 20 градусов.Какова масса куска льда?

Автор: Гость