В сосуд содержащий 0,5 кг воды при температуре 40 градусов бросили кусок льда при те??пературе 0 градусов.После того как лед растаял , в сосуде установилась температура 20 градусов.Какова масса куска льда?
Физика
В сосуд содержащий 0,5 кг воды при температуре 40 градусов бросили кусок льда при те??пературе 0 градусов.После того как лед растаял , в сосуде установилась температура 20 градусов.Какова масса куска льда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теплоемкость воды 4,2 кДж/(кг*К) удельная теплота плавления льда 330 кДж/кг охлаждение 0,5 кг воды на 20 градусов 20*0,5*4,2 = 42 кДж масса льда - x кг плавление и нагрев льда x*330 + x*20*4.2 = 42 x = 42 / (330 + 84) = 0.1 кг Ответ: 100 грамм льда))) Ну как
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