Представьте в виде многочлена стандартного вида: (m+4)^2 (3m+2n)^2 (7m-2)^2 (8m-n)^2

Алгебра
Представьте в виде многочлена стандартного вида: (m+4)^2 (3m+2n)^2 (7m-2)^2 (8m-n)^2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. m^2+8m+16 2. 9m2^+12mn+4n^2 3.49m^2-28m+4 4. 64m^2-16mn+n^2 Это формула сокращенного умножения вида: (a+b)^2=a^2+2ab+b^2                                                                               (a-b)^2=a^2-2ab+b^2
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