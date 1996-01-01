Напиши мини сообщение о птицах оренбургской области

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Птицы — самая многочисленная группа позвоночных животных, населяющих Оренбургскую область. В настоящее время на территории области зафиксировано более 280 видов птиц (Н.А.Зарудный в 80-90-е гг. прошлого столетия отмечал на территории Оренбургской губернии 385 видов). Число гнездящихся видов птиц составляет почти 200, зимующих — 52 вида.До распашки оренбургские степи были густо населены такими крупными птицами, как дрофа, стрепет, журавль-красавка, серая куропатка. В настоящее время эти виды встречаются значительно реже. Столь же характерны для степей дневные хищники: степной орел, могильник, курганник, а также мелкие соколы: кобчик, пустельга обыкновенная и степная. Вблизи степных водоемов обычны лунь степной, луговой и камышовый. Среди мелких воробьиных, обитающих в степи, наиболее многочисленны различные виды жаворонков: полевой, степной, рогатый, белокрылый, черный, — а также желтая трясогузка. К этому перечню добавим ставшую очень редкой кречетку, чибиса, степную тиркушку и огаря, устраивающего гнезда в заброшенных норах.Очень богата фауна птиц степных водоемов Оренбуржья. Объектами охоты являются серый гусь, кряква, некоторые виды куликов. В то же время на водо­емах встречаются виды, внесенные в Красную книгу области: краснозобая казарка (во время пролета), шилоклювка, ходулочник.В лесах области обитают глухарь, рябчик, большой пестрый дятел, желна, ворон. В лесных колках и кустарниковых зарослях обычен тетерев. Украшением пойменных лесов по Уралу является орлан-белохвост. В целом, орнитофауна области богата и разнообразна: птицы хорошо приспосабливаются к жизни в условиях сельскохозяйственных ландшафтов, населяют сады и парки, находят убежища в различных строениях.В первоначальный проект Красной книги Оренбургской области, утвержденный в 1996 г., включено 42 вида птиц. В этом списке пролетные и редко залетные виды: европейская чернозобая гагара, кудрявый пеликан, колпица, фламинго, краснозобая казарка, пискулька, черный гриф. Из гнездящихся утиных в Красную книгу занесена одна савка. Такие характерные для степных околоводных ландшафтов виды утиных, как огарь и пеганка, в последние годы практически вернулись на свои прежние места обитания и прекрасно освоились на искусственных водоемах. А вот черного аиста, ранее гнездившегося у нас, в настоящее время можно встретить только во время миграции.В Красную книгу области вошли 15 видов дневных хищных птиц. Среди них особенно редки скопа, змееяд, беркут, орлан-долгохвост, сапсан. Из самого многочисленного отряда воробьинообразных, представленного в области около 120 видами, в региональную Красную книгу занесены только два вида: обыкновенный серый сорокопут и европейская белая лазоревка.