Относительная влажность измеряется с помощью прибора который называется.......
География
Относительная влажность измеряется с помощью прибора который называется.......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для вимірювання відносної вологості повітря використовують прилад гігрометр
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