В отличие от бабочки, у жука крылья 1) покрыты чешуйками 2) имеют жёсткие надкрылья 3) прикреплены к груди 4) состоят из двух пар

Биология
В отличие от бабочки, у жука крылья 1) покрыты чешуйками 2) имеют жёсткие надкрылья 3) прикреплены к груди 4) состоят из двух пар
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Ответ : 2 . может и еще какой-то номер, но 2 точно
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