В отличие от бабочки, у жука крылья 1) покрыты чешуйками 2) имеют жёсткие надкрылья 3) прикреплены к груди 4) состоят из двух пар

Биология

В отличие от бабочки, у жука крылья 1) покрыты чешуйками 2) имеют жёсткие надкрылья 3) прикреплены к груди 4) состоят из двух пар

Автор: Гость