Написати твір-опис природи в художньому стилі .

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Написати твір-опис природи в художньому стилі .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нарешті настала довгождана пора року - весна.Ми довго чекали доки ростане сніг,зігріє сонечко ,трава залоскоче наші ноги ,а ми весело побіжимо на відпочинок.Ми уже давно хочемо покупатися на озері ,а також закінчити наш довгий навчальний рік.А квіти - дочки весни,так милують око ,що хочеться милуватися весь день і всю ніч.Щойно вирощені з снігу квіти дуже яскрво відрізняються ,на не знаючи з чим порівняти білому сніжку.А птахи наче вісники приносять на своїх крилах весну!!!Я просто не уявляю весну без птахів!! Щодо мене ,то я не так більше люблю літо ,як весну.Природа ніби пробуджується від зимової сплячки,ми ще з самого початку попередньої осені не чули такий спів птахів.Вони разом з нами зустрічають красиву весну.Вийшовши на вулицю вдихаємо свіже-свіжісіньке повітря,наче щойно наново народилися...
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