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Пожалуйста напишите ответы на все задания .....СРОЧНО.......ПЛИЗ
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1 СТРАНИЦА D. 20 E 21 C 22 B 23 D 24 A E. 25 are playing 26 meets 27 is not having 28 am going 29 learns F. 30 likes 31 loves 32 is running 33 am looking 34 is having 35 plays G. 36 F 37 D 38 A 39 E 40 B 41 C
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