Как Российское законодательство регулирует религию?

Обществознание
Как Российское законодательство регулирует религию?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во-первых, Россия является светским государством (т.е официальной(государственной) религии у нашей страны нет), каждый может верить в то, во что он желает верить; во-вторых, согласно КРФ, ораганы гос.аппарата имеют право делать религиозные праздники государственными, а также оказовать благотворительность религиозным учреждениям. 
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