Как Российское законодательство регулирует религию?

Гость: Гость:

Во-первых, Россия является светским государством (т.е официальной(государственной) религии у нашей страны нет), каждый может верить в то, во что он желает верить; во-вторых, согласно КРФ, ораганы гос.аппарата имеют право делать религиозные праздники государственными, а также оказовать благотворительность религиозным учреждениям.