Как Российское законодательство регулирует религию?
Обществознание
Как Российское законодательство регулирует религию?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во-первых, Россия является светским государством (т.е официальной(государственной) религии у нашей страны нет), каждый может верить в то, во что он желает верить; во-вторых, согласно КРФ, ораганы гос.аппарата имеют право делать религиозные праздники государственными, а также оказовать благотворительность религиозным учреждениям.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Химия
50 БАЛЛОВ ДАЮ!!! К 50 дм³ смеси СО и Н₂ добавили 50 дм³ О₂ и полученную смесь сожгли. После окончания реакции объём смеси (н.у.) равен 45 дм³. На...
Математика