В соревнованиях принимали участие 12мальчиков а девочек в 2раза меньше сколько девочек принимали участие
Математика
В соревнованиях принимали участие 12мальчиков а девочек в 2раза меньше сколько девочек принимали участие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12:2=6(дев.) - столько девочек принимали участие. Ответ: 6.
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