Определите плотность жидкости находящейся в сосуде если давление ровно 68 кПа а высота жидкости 0,5м
Физика
Определите плотность жидкости находящейся в сосуде если давление ровно 68 кПа а высота жидкости 0,5м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=68кПа=68000Па Р=ρgh, где ρ - плотность жидкости, g=9,8 м/с² -ускорение свободного падения h=0,5 м - высота столба жидкости отсюда ρ=P/(gh)=68000Па/(9,8 м/с² * 0,5 м)=13878 кг/м³
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