Чему вас научил рассказ Астафьева "Конь с розовой гривой"

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Рассказ В. Астафьева «Конь с розовой гривой» — одно из самых замечательных произведений писателя, созданных для детей. Он дал это название всему сборнику рассказов, вышедшему в 1972 г. Рассказ «Конь с розовой гривой» открывает добрый и светлый мир народной жизни, увиденный детскими глазами, показывает живой и наблюдательный детский характер, передает искреннюю и доверчивую интонацию автора. Произведение В. Астафьева «Конь с розовой гривой» (как и большинство из того, что создано писателем) во многом автобиографично. Это воспоминание о собственном детстве, точнее, случае, происшедшем в детские годы. Анализируя особенности прозы писателя, критик Ю. Лощиц отмечает в ней главное: «…Имея ярко индивидуальную окраску, автобиографическую мотивировку, проза Астафьева в вершинных ее проявлениях воспринимается не как личностное творчество, а как стихийное самовыражение народного сознания, опыта многих поколений» Это утверждение исследователя целиком можно отнести и к произведению Астафьева «Конь с розовой гривой» . В центре внимания писателя семья героя (вернее, то, что осталось от нее: мать утонула, отец — неизвестно где) и многодетная семья Левонтьевых. Живые и сочные описания бытовых подробностей дают возможность представить жизнь народа в первые годы советской власти в одном из отдаленных сибирских сел. Вместе с этим писатель ставит в рассказе важные нравственные вопросы, заставляя читателя задуматься о дружбе и долге, честности и правдивости, об истинной доброте и человечности. Поэтому рассказ В. Астафьева приобщает юных читателей к тем лучшим духовным ценностям, которые были выработаны всей многовековой историей народа.