Элементы погоды: 1. атмосферное давление 2. температура воздуха 3. влажность во??духа 4. направление и скорость ветра 5. облачность 6. осадки 7. видимость 8. простые метеоусловия ВЫБЕРИТЕ ГЛАВНЫЙ. ПОЖАЛУЙСТА
География
Элементы погоды: 1. атмосферное давление 2. температура воздуха 3. влажность во??духа 4. направление и скорость ветра 5. облачность 6. осадки 7. видимость 8. простые метеоусловия ВЫБЕРИТЕ ГЛАВНЫЙ. ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1;2;3;6 это атмосферные элементы
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