Элементы погоды: 1. атмосферное давление 2. температура воздуха 3. влажность во??духа 4. направление и скорость ветра 5. облачность 6. осадки 7. видимость 8. простые метеоусловия ВЫБЕРИТЕ ГЛАВНЫЙ. ПОЖАЛУЙСТА

География
Элементы погоды: 1. атмосферное давление 2. температура воздуха 3. влажность во??духа 4. направление и скорость ветра 5. облачность 6. осадки 7. видимость 8. простые метеоусловия ВЫБЕРИТЕ ГЛАВНЫЙ. ПОЖАЛУЙСТА
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1;2;3;6 это атмосферные элементы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычислите 2цел4/5:0,7-1,8
Ответить
Русский язык
Сколько звуков у слова мыло
Ответить
Биология
відповідність між молекулами нуклеїнових кислот та їхніми функціями під час синтезу білка: 1)інформаційна РНК 2)транспортна РНК 3) рибосомна РНК 4)...
Ответить
География
Приведите примеры использования различных горных пород человеком
Ответить
Литература
Чему вас научил рассказ Астафьева "Конь с розовой гривой"
Ответить