Реферат на тему любой вирус ( 5 класс ) в крации

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Возбудитель болезни, вызванной вирусом Зика — это вирус, переносчиками которого являются комары рода Aedes. У людей с болезнью, вызванной вирусом Зика, обычно наблюдается лихорадка, кожная сыпь (экзантема) и конъюнктивит. Эти симптомы обычно сохраняются в течение 2–7 дней. В настоящее время специфического лечения и вакцины не существует. Наиболее эффективный способ профилактики — защита от укусов комаров. Известно, что вирус циркулирует в Африке, Северной и Южной Америке, Азии и Тихоокеанском регионе. Вирус Зика — это распространяющийся вирус, переносимый комарами, который был впервые обнаружен у макак резус в Уганде в 1947 году в рамках работы сети мониторинга за лесной формой желтой лихорадки. Затем, в 1952 году вирус был выявлен у людей в Уганде и в Объединенной Республике Танзания. Вспышки болезни, вызванной вирусом Зика, зарегистрированы в Африке, Северной и Южной Америке, Азии и Тихоокеанском регионе.Вирус Зика передается людям при укусах зараженных комаров рода Aedes, в основном вида Aedes aegypti, обитающих в тропических регионах. Эти же комары являются переносчиками лихорадки денге, чикунгуньи и желтой лихорадки. Болезнь, вызванная вирусом Зика, обычно протекает легко и не требует специфического лечения. Люди, инфицированные вирусом Зика, должны много отдыхать, пить достаточно жидкости и принимать обычные препараты для устранения боли и лихорадки.