Определи,сколько необходимо квадратов со стороной 1 см для того, чтобы составить квадрат со стороной 2 см, 3см, 4см. Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
Русский язык
Определи,сколько необходимо квадратов со стороной 1 см для того, чтобы составить квадрат со стороной 2 см, 3см, 4см. Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 см-4 квадрата. 3 см-9 квадратов. 4 см-16 квадратов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите срочно пожалуйста . Составь из двух простых предложений одно сложное. И??пользуй для связи относительные местоимения. 1. Я прочитал кн...
Математика
Окружающий мир