Определи,сколько необходимо квадратов со стороной 1 см для того, чтобы составить квадрат со стороной 2 см, 3см, 4см. Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!!!

Русский язык
Определи,сколько необходимо квадратов со стороной 1 см для того, чтобы составить квадрат со стороной 2 см, 3см, 4см. Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 см-4 квадрата. 3 см-9 квадратов. 4 см-16 квадратов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите срочно пожалуйста . Составь из двух простых предложений одно сложное. И??пользуй для связи относительные местоимения. 1. Я прочитал кн...
Ответить
Алгебра
1,5 делёная на 1 +1 делёная на 5
Ответить
Биология
Реферат на тему любой вирус ( 5 класс ) в крации
Ответить
Математика
Разложите на множители выражение c2-3
Ответить
Окружающий мир
ПРИХОД ВЕСНЫ ПО СТАРИННОМУ КАЛЕНДАРЮ НАРОДОВ РОССИИ
Ответить