Определи,сколько необходимо квадратов со стороной 1 см для того, чтобы составить квадрат со стороной 2 см, 3см, 4см. Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!!!

Русский язык

Определи,сколько необходимо квадратов со стороной 1 см для того, чтобы составить квадрат со стороной 2 см, 3см, 4см. Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!!!

Автор: Гость