Представьте что вы были свидетелями монголо татарского нашествия на русь опешите любое событие от 1 лица 6 класс
История
Представьте что вы были свидетелями монголо татарского нашествия на русь опешите любое событие от 1 лица 6 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Битва на реке Калка где у нас погибло Мстислав киевский Мстислав Черниговский Мстислав Голицкий. Ледовое побоище. То что монголо татарское господство длилось 240 лет 1240-1480
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