Задание на 4 1.Напишите программу, которая приветствует пользователя. Использова??ь две переменные Фамилию и Имя. 2.Напишите программу, которая поможет найти сумму 5 чисел. 3.Напишите программу, которая поможет найти произведе...

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Задание на 4 1.Напишите программу, которая приветствует пользователя. Использова??ь две переменные Фамилию и Имя. 2.Напишите программу, которая поможет найти сумму 5 чисел. 3.Напишите программу, которая поможет найти произведение 3 произвольных чисел. 4.*Напишите программу, которая поможет сравнить введенные пользователем числа.

Автор: Гость