Задание на 4 1.Напишите программу, которая приветствует пользователя. Использова??ь две переменные Фамилию и Имя. 2.Напишите программу, которая поможет найти сумму 5 чисел. 3.Напишите программу, которая поможет найти произведе...
Информатика
Задание на 4 1.Напишите программу, которая приветствует пользователя. Использова??ь две переменные Фамилию и Имя. 2.Напишите программу, которая поможет найти сумму 5 чисел. 3.Напишите программу, которая поможет найти произведение 3 произвольных чисел. 4.*Напишите программу, которая поможет сравнить введенные пользователем числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var a,b,c,d,i,r:integer;begin writeln (' vvedite 5 chusla ');read(a,b,c,d,i);r:=a+b+c+d+i;write (r);end. возможно read(a);read(b);read(c);..... вместо read(a,b,c,d,i);
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