Длина прямоугольного параллелепипида равна5.9см .ширина4 и высота12см. найдите обьем, площадь поверхности и сумму длин всех ребер этого параллелепипеда
Математика
Длина прямоугольного параллелепипида равна5.9см .ширина4 и высота12см. найдите обьем, площадь поверхности и сумму длин всех ребер этого параллелепипеда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДАНО a = 5.9 см - длина b = 4 см - ширина c = 12 см - высота НАЙТИ V=? - объем S=? - площадь поверхности L=? - длина всех ребер РЕШЕНИЕ Вспоминаем формулы 1) Объем параллелепипеда V = a*b*c = 5.9 см * 4 см * 12 см = 283.2 см³ - ОТВЕТ объем 2) Площадь боковой поверхности S = 2*(a*b+a*c+b*c) = 2*(5.9*4 +5.9*12 + 4*12) = 2*(23.6+70.8+48) = = 2*142.4 = 284.8 см² - ОТВЕТ площадь поверхности 3) Длина всех ребер L = 4*(a+b+c) = 4*(5.9+4+12) = 4*21.9 =87.6 см - ОТВЕТ длина ребер
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