Длина прямоугольного параллелепипида равна5.9см .ширина4 и высота12см. найдите обьем, площадь поверхности и сумму длин всех ребер этого параллелепипеда

Математика

Длина прямоугольного параллелепипида равна5.9см .ширина4 и высота12см. найдите обьем, площадь поверхности и сумму длин всех ребер этого параллелепипеда

Автор: Гость