Для нового помещения фирма закупила 14 новых столов, а стульев в 4 раза больше. все купленные стулья поставили 7 комнат 7,поровну в каждую .сколько новых стульев в каждой комнате. Реши задачу ,составляя выражение

Математика
Для нового помещения фирма закупила 14 новых столов, а стульев в 4 раза больше. все купленные стулья поставили 7 комнат 7,поровну в каждую .сколько новых стульев в каждой комнате. Реши задачу ,составляя выражение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14*4:7=8(с) Ответ 8 стульев
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Округлить десятичные дроби,отбросив выделенные цифры :24,56;8,0358;0,007289;6,848641975до каких разрядов округлялись дроби?
Ответить
Қазақ тiлi
Составить текст про свою улицу на казахском
Ответить
История
Счетайте ли вы А.Македонского велеким
Ответить
Английский язык
Як по англійськи буде слово подобаэться?
Ответить
Математика
Длина прямоугольного параллелепипида равна5.9см .ширина4 и высота12см. найдите обьем, площадь поверхности и сумму длин всех ребер этого параллелепи...
Ответить