Для нового помещения фирма закупила 14 новых столов, а стульев в 4 раза больше. все купленные стулья поставили 7 комнат 7,поровну в каждую .сколько новых стульев в каждой комнате. Реши задачу ,составляя выражение

Математика

Для нового помещения фирма закупила 14 новых столов, а стульев в 4 раза больше. все купленные стулья поставили 7 комнат 7,поровну в каждую .сколько новых стульев в каждой комнате. Реши задачу ,составляя выражение

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