Округлить десятичные дроби,отбросив выделенные цифры :24,56;8,0358;0,007289;6,848641975до каких разрядов округлялись дроби?

Математика
Округлить десятичные дроби,отбросив выделенные цифры :24,56;8,0358;0,007289;6,848641975до каких разрядов округлялись дроби?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 24,56~25 2) 8,0358~8 3) 0,007289~1 4)6,848641975~7
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