Мальчик наудачу выбирает двузначное число. найдите вероятность того, что оно оканчивается на 9.
Математика
Мальчик наудачу выбирает двузначное число. найдите вероятность того, что оно оканчивается на 9.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего двухзначных чисел : 90 оканчивающихся на 9 : 19;29;39;49;59;69;79;89;99 = 10 чисел 10/90 = 1/9 ответ:1/9
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