Уравнения: -5,4+х= -11 х-7 3/4(натуральная дробь)= - 24 7/12(натуральная дробь) (модуль)х + 6=5
Математика
Уравнения: -5,4+х= -11 х-7 3/4(натуральная дробь)= - 24 7/12(натуральная дробь) (модуль)х + 6=5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=-11+5,4 х=-5,6 х-31/4=-295/12 х=-295/12+31/4 х=-295/12+93/12 х=-202/12 х=-16 10/12 х=-16 5/6 модуль всегда число положительное х+6=5 х=5-6 х=-1
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