Мальчик уронил в реку мяч и, обнаружив это через 20 мин, отправился его дого-нять. Какое расстояние проплывёт мальчик, пока не догонит мяч, если скорость течения реки 3 км/ч, а собственная скорость плавания мальчика 5 км/ч? с О...
Математика
Мальчик уронил в реку мяч и, обнаружив это через 20 мин, отправился его дого-нять. Какое расстояние проплывёт мальчик, пока не догонит мяч, если скорость течения реки 3 км/ч, а собственная скорость плавания мальчика 5 км/ч? с ОБЪЯСНЕНИЕМ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мяч двигается со скоростью течения реки(убегает) 20мин=1/3 часа 3 * 1/3=1(км) проплыл мяч за 1/3 часа-это расстояние между мячом и мальчиком 5+3=8(км/ч) - скорость плавания мальчика по течению 5-3=2(км/ч) - скорость приближения мальчика к мячу расстояние:скорость=время 1:2=0,5(час) - мальчик догонит мяч за 0,5ч Скорость мальчика 5км/ч 5*0,5=2,5(км) - проплывет мальчик,пока не догонит мяч.
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