Мальчик уронил в реку мяч и, обнаружив это через 20 мин, отправился его дого-нять. Какое расстояние проплывёт мальчик, пока не догонит мяч, если скорость течения реки 3 км/ч, а собственная скорость плавания мальчика 5 км/ч? с О...

Математика

Мальчик уронил в реку мяч и, обнаружив это через 20 мин, отправился его дого-нять. Какое расстояние проплывёт мальчик, пока не догонит мяч, если скорость течения реки 3 км/ч, а собственная скорость плавания мальчика 5 км/ч? с ОБЪЯСНЕНИЕМ!!!

Автор: Гость