из 20 кг свежего картофеля получается 6 кг сушуного.Сколько сушеного картофеля получится из 30 ц свежего ? Сколько нужно свежего картофеля, чтобы получить 30 ц сушеного?

Математика

из 20 кг свежего картофеля получается 6 кг сушуного.Сколько сушеного картофеля получится из 30 ц свежего ? Сколько нужно свежего картофеля, чтобы получить 30 ц сушеного?

Автор: Гость