из 20 кг свежего картофеля получается 6 кг сушуного.Сколько сушеного картофеля получится из 30 ц свежего ? Сколько нужно свежего картофеля, чтобы получить 30 ц сушеного?

Математика
из 20 кг свежего картофеля получается 6 кг сушуного.Сколько сушеного картофеля получится из 30 ц свежего ? Сколько нужно свежего картофеля, чтобы получить 30 ц сушеного?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1кг=0.01центнера 20кг-6кг ?-30ц 30ц=0.3кг 6х=20*30 6х=600 х=100 Ответ 100кг    
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина первого отрезка-7см,второго 9см,а третий- в 4  раза короче первого и второго вместе. Найди длину третьего отрезка.
Ответить
Алгебра
Упростите выражение: 1-cosx/sinx*sinx(sinx*sinx-квадрат)
Ответить
Химия
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ИЗ 2 Т ГЛИНОЗЕМА (AL2O3) УДАЕТСЯ ПОЛУЧИТЬ 1Т АЛЮМИНИЯ .ВЫЧИСЛИТЕ ВЫХОД АЛЮМИНИЯ ОТ ТЕОРЕТИЧЕСКИ ВОЗМОЖНОГО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛ...
Ответить
Геометрия
в треугольнике ABC медины BB1 и CC1 пересекаются в точке O и равны 15 см и 18 см соответственно. Найдите периметр треугольника ABC,если угол BOC ра...
Ответить
Геометрия
сторны параллелограмма равны 12 и 5,биссектрисы двух углов принадлежащих к большей стороне делять противолежащую сторону на три части.найдите наиме...
Ответить