из 20 кг свежего картофеля получается 6 кг сушуного.Сколько сушеного картофеля получится из 30 ц свежего ? Сколько нужно свежего картофеля, чтобы получить 30 ц сушеного?
Математика
из 20 кг свежего картофеля получается 6 кг сушуного.Сколько сушеного картофеля получится из 30 ц свежего ? Сколько нужно свежего картофеля, чтобы получить 30 ц сушеного?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1кг=0.01центнера 20кг-6кг ?-30ц 30ц=0.3кг 6х=20*30 6х=600 х=100 Ответ 100кг
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