Длина первого отрезка-7см,второго 9см,а третий- в 4 раза короче первого и второго вместе. Найди длину третьего отрезка.
Математика
Длина первого отрезка-7см,второго 9см,а третий- в 4 раза короче первого и второго вместе. Найди длину третьего отрезка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(7+9):4=4 (м) Ответ: длина третьего отрезка 4 метра
Гость:
1 отр. - 7см } 2 отр. - 9 см } <------------I 3 отр. - ?, в 4 р. короче------------I 1. 7+9=16 (см) - 1 и 2 отрезок 2. 16:4=4 (см) Выражение: (7+9):4=4 (см) Ответ: длина третьего отрезка 4 см
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