Длина первого отрезка-7см,второго 9см,а третий- в 4 раза короче первого и второго вместе. Найди длину третьего отрезка.

Математика

Длина первого отрезка-7см,второго 9см,а третий- в 4 раза короче первого и второго вместе. Найди длину третьего отрезка.

Автор: Гость