ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ИЗ 2 Т ГЛИНОЗЕМА (AL2O3) УДАЕТСЯ ПОЛУЧИТЬ 1Т АЛЮМИНИЯ .ВЫЧИСЛИТЕ ВЫХОД АЛЮМИНИЯ ОТ ТЕОРЕТИЧЕСКИ ВОЗМОЖНОГО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЭТУ ЗАДАЧУ
Химия
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ИЗ 2 Т ГЛИНОЗЕМА (AL2O3) УДАЕТСЯ ПОЛУЧИТЬ 1Т АЛЮМИНИЯ .ВЫЧИСЛИТЕ ВЫХОД АЛЮМИНИЯ ОТ ТЕОРЕТИЧЕСКИ ВОЗМОЖНОГО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЭТУ ЗАДАЧУ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Al2O3 = 4Al + 3O2,находим избыток и недостаток:n(Al2O3)2/75=0.027МЕГАмоль-недостаток,n(Al)1/27=0.037Ммоль-избыток,n(Al)по уравнению=0,054Ммоль.Масса алюминия=0,054*27=1,458тонн.Омега=1/1,458*100=68,59%
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