Мальчики и девочки помогите написать мини сочинение "Интернет польза и вред"

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В наше время практически невозможно найти человека, который не был бы знаком с Интернетом. Что неудивительно, ведь Интернет позволяет людям обмениваться информацией, узнавать что-то новое и просто приятно проводить время. Однако, не стоит забывать о том, что долгие часы, проведенные за компьютером, пагубно влияют на зрение, а постоянное мерцание монитора может вызывать усталость и головную боль. Да и засидевшись за очередной онлайн-игрой, мы часто забываем о текущих делах (уроках, работе по дому). В использовании Интернета, как и в жизни в целом, важно найти золотую середину и осознанно контролировать себя. Тогда Интернет принесет лишь пользу и положительные эмоции.