Маленький рассказ с обращением

Гость: Гость:

Пушкин, "Капитанская дочка" 1) - Эх, батюшка,Петр Андреич! - отвечал он с глубоким вздохом 2) "Помилуйте, Петр Андреич! Что это вы затеяли! "Отцы и дети" Тургенев3) - Что, Петр , не видать еще? - спрашивал 20-го мая 1859 года, выходя без шапки на низкое крылечко постоялого двора на *** шоссе, барин лет сорока с небольшим, в запыленном пальто и клетчатых панталонах, у своего слуги, молодого и щекастого малого с беловатым пухом на подбородке и маленькими тусклыми глазенками. 4) - Папаша, - сказал он, - позволь познакомить тебя с моим добрым приятелем... 5)Эй, Петр, слышишь? Распорядись, братец, поживее. "Горе от ума" Грибоедов6) Позвольте, батюшка, кружится голова;7)Петрушка, вечно ты с обновкой, С разодранным локтем. Достань-ка календарь; Читай не так, как пономарь, * А с чувством, с толком, с расстановкой."Вешние воды" Тургенев 8) "Встаньте, мейн фрейлейн, - промолвил все с той же строгостью г-н Клюбер, - здесь вам неприлично оставаться. Мы расположимся там, в трактире!"9) "- Фрау Леноре, подумайте, с какой стати я...10)- Да, Дмитрий Павлович, - промолвила она, и голос её прозвучал чем-то особенным, какой-то несомненной искренностью и важностью, - свободу, больше всего и прежде всего.