Маленький рассказ с обращением

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Маленький рассказ с обращением
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Гость:
Пушкин, "Капитанская дочка" 1) - Эх, батюшка,Петр Андреич! - отвечал он с глубоким вздохом 2) "Помилуйте, Петр Андреич!  Что это вы затеяли!  "Отцы и дети" Тургенев3) - Что, Петр ,  не видать еще? - спрашивал 20-го мая 1859 года, выходя без шапки на низкое крылечко постоялого двора на *** шоссе, барин лет сорока с небольшим, в запыленном пальто и клетчатых панталонах, у своего слуги, молодого и щекастого малого с беловатым пухом на подбородке и маленькими тусклыми глазенками.   4) - Папаша, - сказал он, - позволь познакомить тебя с моим добрым приятелем... 5)Эй, Петр, слышишь? Распорядись, братец, поживее.  "Горе от ума" Грибоедов6) Позвольте, батюшка, кружится голова;7)Петрушка, вечно ты с обновкой,  С разодранным локтем. Достань-ка календарь;  Читай не так, как пономарь, *  А с чувством, с толком, с расстановкой."Вешние воды" Тургенев 8)  "Встаньте, мейн фрейлейн, - промолвил все с той же строгостью г-н Клюбер, - здесь вам неприлично оставаться. Мы расположимся там, в трактире!"9) "- Фрау Леноре, подумайте, с какой стати я...10)- Да, Дмитрий Павлович, - промолвила она, и голос её прозвучал чем-то особенным, какой-то несомненной искренностью и важностью, - свободу, больше всего и прежде всего.

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