Мама испекла 28 пиражков Дети сьели 15 пиражков На сколько пирожков больше сьели че?? осталось как решать полностью задачку

Математика

Мама испекла 28 пиражков Дети сьели 15 пиражков На сколько пирожков больше сьели че?? осталось как решать полностью задачку

Автор: Гость