Мама купила 10 м красной тесьмы, а белой-на 3 м больше.Сколько метров белой тесьмы купила мама? б) На пошив штор потратили 10 м белой ткани, а красной-в 3 раза больше. Сколько метров ткани потратили на пошив штор?

Математика

Мама купила 10 м красной тесьмы, а белой-на 3 м больше.Сколько метров белой тесьмы купила мама? б) На пошив штор потратили 10 м белой ткани, а красной-в 3 раза больше. Сколько метров ткани потратили на пошив штор?

Автор: Гость