Мама купила 10 м красной тесьмы, а белой-на 3 м больше.Сколько метров белой тесьмы купила мама? б) На пошив штор потратили 10 м белой ткани, а красной-в 3 раза больше. Сколько метров ткани потратили на пошив штор?

Математика
Мама купила 10 м красной тесьмы, а белой-на 3 м больше.Сколько метров белой тесьмы купила мама? б) На пошив штор потратили 10 м белой ткани, а красной-в 3 раза больше. Сколько метров ткани потратили на пошив штор?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)10+3=13(м)-белой тесьмы 2)10*3=30(м)-ткани на пошив КОГДА НА n разiв то + КОГДА У/В n разiв то *
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
3×-9=18+24ришить )))))))))))))))))))
Ответить
Математика
Выполнить действия 80-7*5, 72:9*3, 6*4:8, 42:6*7 52+8*6 32-9*3 16:4*9 64:(72-64) 56:7*4
Ответить
Физика
При переміщенні по ділянці кола заряду 4 кулона електричне поле виконало роботу в 100 джоулів. визначте напругу на цій ділянці кола
Ответить
Алгебра
2(в степени 5x-x²) =16
Ответить
Математика
В каком году был первый конкурс кенгуру
Ответить