Мама купила 10 м красной тесьмы, а белой-на 3 м больше.Сколько метров белой тесьмы купила мама? б) На пошив штор потратили 10 м белой ткани, а красной-в 3 раза больше. Сколько метров ткани потратили на пошив штор?
Математика
Мама купила 10 м красной тесьмы, а белой-на 3 м больше.Сколько метров белой тесьмы купила мама? б) На пошив штор потратили 10 м белой ткани, а красной-в 3 раза больше. Сколько метров ткани потратили на пошив штор?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)10+3=13(м)-белой тесьмы 2)10*3=30(м)-ткани на пошив КОГДА НА n разiв то + КОГДА У/В n разiв то *
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