Выполнить действия 80-7*5, 72:9*3, 6*4:8, 42:6*7 52+8*6 32-9*3 16:4*9 64:(72-64) 56:7*4

Математика
Выполнить действия 80-7*5, 72:9*3, 6*4:8, 42:6*7 52+8*6 32-9*3 16:4*9 64:(72-64) 56:7*4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80-7*5=45 72:9*3=24 6*4:8=3 42:6*7=49 52+8*6=100 32-9*3=5 16:4*9=36 64:(72-64)=8 56:7*4=32
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