СОставить диалог про осень

Гость: Гость:

Привет! Сколько лет, сколько зим! — Добрый день! Только сейчас не лето и не зима, а осень. — Люблю осень! — А почему ты любишь осень? Расскажи мне, может, я изменю своё мнение об осени, мне она кажется скучной. — Осень богата разными красками, а я люблю разноцветье. Можно походить по опавшим мягким листьям, как по ковру, и помечтать о чём-то хорошем. — Какой ты романтик. Я никогда об этом не задумывался. А чем ещё тебе нравится осень? — Она щедрая, богатая. Плодов-то сколько! Я так люблю виноград, осенний сладкий виноград! — А ещё я люблю осень за то, что её любил Пушкин. Есть в ней что-то такое, особенное, лирическое. Это даже словами трудно объяснить. — Здорово! Я подумаю над сказанным.