Выделительная система у круглых червей классa Nematoda
Биология
Выделительная система у круглых червей классa Nematoda
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Выделительная система первичнополостных на примере класса собственно круглых червей (Nematoda): Один из самых многочисленных классов животного мира, свободноживущих и паразитирующих. Выделительная система нематод своеобразна. Она состоит из одноклеточных кожных (гиподермальных) желез, заменивших протонефридии, которые исчезли в связи с утратой нематодами ресничных образований, и выполняющих также функцию осморегуляции. Выделительные органы расположены в гиподерме и образованы обычно одной или двумя, реже многими клетками и эти органы называются шейными железами. У части свободноживущих нематод она массивна и имеет короткий выделительный проток (её дополняют более мелкие железы, лежащие по бокам тела - прим. biofile.ru) и кроме шейных желез, у них имеются терминальные, или хвостовые, выделительные кожные железы. У большинства почвенных и паразитических нематод шейная железа связана с длинными экскреторными каналами, расположенными в боковых утолщениях гиподермы. Например, у лошадиной аскариды (Parascaris equorum) в боковых валиках гиподермы проходят два выделительных канала, замкнутых на задних концах. Эти каналы, проходят к переднему концу тела, загибаются на брюшную сторону, сливаются вместе в короткий непарный канал и открываются на брюшной стороне выделительным отверстием. Весь этот орган представляет собой одну гигантскую клетку: выделительные каналы проходят в её отростках, а ядро расположено в цитоплазме левого канала. Через боковые каналы выводятся вырабатываемые в теле жидкие продукты выделения. Но у нематод имеются также особые фагоцитарные органы, в которых задерживаются и накапливаются различные нерастворимые продукты обмена веществ и посторонние тела, проникающие в организм, например бактерии. Нерастворимые частицы, накопившиеся в фагоцитарных органах, не удаляются из тела, а только устраняются таким образом из жизненного круговорота организма. Такие органы называются «почками накопления»; они имеют вид крупных звёздчатых клеток (у лошадиной аскариды их четыре). Они расположены в полости тела по ходу боковых выделительных каналов, в передней трети тела. Кроме того, в них обнаружен гемоглобин. Предполагают, что фагоцитарные органы служат центрами, регулирующими потребление свободного кислорода нематодами.
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