ПОМОГИТЕ! Какие имена существительные имеют форму только одного числа: либо еди??ственного , либо множественного а) молодёжь, листва, студенчество; б) заморозки, сумерки; в) счастье, стыд, совесть, гостеприимство, честность,...
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ПОМОГИТЕ! Какие имена существительные имеют форму только одного числа: либо еди??ственного , либо множественного а) молодёжь, листва, студенчество; б) заморозки, сумерки; в) счастье, стыд, совесть, гостеприимство, честность, правдивость. Л.Г. Саяхова М.Д. Назарова Русский язык 6 клаасс с36 упр 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заморозки и сумерки - неизменные, ответ Б
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