3×-5(2×-9)=7×+8•(-2+7×)

Математика
3×-5(2×-9)=7×+8•(-2+7×)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3×-5(2×-9)=7×+8•(-2+7×) раскрываем скобки. для этого одночлен (который перед скобками) умножаем на каждый член многочлена (то, что в скобках) 3х-10х+45=7х-16+56х переносим известные (без х) вправо, неизвестные влево. помня, что при переносе знаки меняются. 3х-10х-7х-56х=-16-45 -70х=-61 разделим обе части на "-70" х=61/70 ответ: х=61/70
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