Перечислите какие города Италии были вне испанского контроля в нвчале 18 века

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дукатПарламентРейхстагНаселение17,000,000 чел. (1550-е)Форма правленияВыборная монархияДинастия14 династий, 3 отдельных представителяИмператор - 962 - 973Оттон I Великий (первый) - 1792 - 1806Франц II (последний)История - 2 февраля 962Оттон I провозглашен римским императором - 25 сентября 1555Аугсбургский мир - 24 октября 1648Вестфальский мир - 6 августа 1806Отречение Франца II регионы Франции. С 1134 года формально состояло из трёх королевств: Германии, Италии и Бургундии. С 1135 года в состав империи вошло королевство Чехия, официальный статус которого в составе империи был окончательно урегулирован в 1212 году.ЧИТАЙ ПОЙМЕШЬ МОЖЕТ ЧТО. В ИНЕТЕ ТОЛЬКО ЭТО